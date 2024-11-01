La historia se puede reescribir, según un nuevo estudio, cuando Napoleón trató de invadir y conquistar el imperio ruso

Tradicionalmente se cree que el hambre, el frío y el tifus llevaron a su desaparición del ejército de Napoleón en sus batallas y retirada en Rusia pero ahora se han encontrado nuevas evidencias de la desastrosa campaña de las tropas napoleónicas.
En el verano de 1812, el emperador francés Napoleón Bonaparte lideró a cerca de medio millón de soldados para invadir el Imperio ruso. Pero para diciembre, solo una fracción del ejército permanecía con vida.
Se sabe de sobra que hasta la primera guerra mundial la principal causa de muertes en la guerras son las enfermedades, no el enemigo. Por ejemplo, en Cartagena de Indias de Lezo de empeño en retrasar lo más posible a los ingleses para darles tiempo a que enfermaran del "vómito negro" Otra cosa típica que podía pasar es que los atacantes en un asedio tuvieran que levantar el sitio por una epidemia. Y esto ha pasado de siempre hasta la mejora de la sanidad a principios del siglo XX.
Que aquí descubran que en vez de una enfermedad fue otra, pues vale, pero decir que se reescribe la historia es pasarse de sensacionalista.
Justo en esa guerra fue la pandemia de la gripe española.
"C'est la Bérézina" es una expresión francesa coloquial que
significa que algo es un desastre total, una catástrofe o un fracaso absoluto. Se utiliza para describir situaciones caóticas o resultados muy negativos, ya sean económicos, políticos o personales.
Orígenes y significado:
Contexto histórico: Proviene de la batalla del río Berézina en noviembre de 1812, durante la retirada de Napoleón de Rusia.
La tragedia: Aunque fue una victoria
