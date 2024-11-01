La historia se puede reescribir, según un nuevo estudio, cuando Napoleón trató de invadir y conquistar el imperio ruso

Tradicionalmente se cree que el hambre, el frío y el tifus llevaron a su desaparición del ejército de Napoleón en sus batallas y retirada en Rusia pero ahora se han encontrado nuevas evidencias de la desastrosa campaña de las tropas napoleónicas.

En el verano de 1812, el emperador francés Napoleón Bonaparte lideró a cerca de medio millón de soldados para invadir el Imperio ruso. Pero para diciembre, solo una fracción del ejército permanecía con vida.