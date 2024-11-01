La historia del origen de la sífilis se remonta a mucho más tiempo de lo que pensábamos [Eng]

Cuando el rey Carlos VIII de Francia ocupó Nápoles en 1495, su ejército de casi 20.000 mercenarios se convirtió en la zona cero de la «Gran Viruela», la primera pandemia masiva de sífilis venérea en Europa, que llegó a causar hasta 5 millones de muertes. Durante mucho tiempo, el asedio de Nápoles se consideró la primera vez que la sífilis entró en la historia y la cultura europeas. «Pero la historia evolutiva del Treponema pallidum , el linaje de bacterias que incluye la que causa la sífilis, se remonta mucho más atrás en el tiempo»,