La historia de Martha Pelloni, la monja que se enfrentó a jueces y políticos en Argentina para lograr justicia para una estudiante violada y asesinada

El 10 de septiembre de 1990, en la provincia argentina de Catamarca, María Soledad, estudiante católica de familia obrera de 17 años, fue violada por un grupo de jóvenes, asesinada y lanzada a una zanja. La monja Martha Pelloni se convirtió en símbolo de espanto y de la impunidad de los de arriba e hizo que todo un pueblo y todo un país se levantara exigiendo justicia. Cuestionó prácticas turbias de los recién establecidos gobiernos, e hizo que se extendiera la pregunta: ¿con esta democracia también se viola, asesina y encubre a los culpables?

