La historia inconclusa del cólera [Eng]  

La historia del cólera es una historia de progreso científico, desde mapas epidemiológicos hasta genética microbiana. Pero a medida que la séptima pandemia continúa, su persistencia cuenta una historia que los descubrimientos por sí solos no pueden resolver. El cólera se ha explicado en varias ocasiones a lo largo de los últimos dos siglos. En un principio, se creyó erróneamente que se trataba de una enfermedad causada por el aire viciado que emanaba de las calles de la ciudad. Luego, se convirtió en una investigación científica de corte forens