La historia detrás de la bandera LGTBIQ que exhibió Sebastián Vega tras el título en la Liga Nacional: “El mensaje es que se puede”

"Era impensado siendo gay, porque en su momento era imposible, porque no tenía un referente o una persona que lo hubiera dicho o hecho. Me tocó ser el primero. Fue muy duro, hubo mucha presión y todavía cargo con un montón de cosas que la gente no se da cuenta en el día a día. No quería ocultarme más. No estaba haciendo nada malo, no había matado a nadie. Fueron años agobiantes donde el miedo directamente me paralizaba. Me daba terror que alguien sospechara que era gay. "