Historia del anime en España - Alejandro Jorquera

Aunque parece algo relativamente nuevo, el anime llegó a España hace medio siglo. En el año 1969 se estrenó en TVE la serie llamada Kimba, el león blanco que tuvo un gran éxito entre los niños de la época. En estos últimos años se ha vuelto a hablar mucho de esta serie, que parecía un poco olvidada, por la polémica con el Rey León (1994) al que se le acusa de plagiar a este clásico de la animación japonesa. A esta serie le sucedió, un par de años después, Meteoro, que narraba las aventuras de un intrépido piloto de carreras.