La hipótesis del ‘bocadillo contaminado’ como foco del brote de peste porcina incendia al sector del transporte en Cataluña

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha reaccionado con indignación después de que el conseller Òscar Ordeig sugiriera que la peste porcina africana podría haber llegado por carretera a través de un embutido contaminado arrojado en una zona de tránsito de camiones. El sector defiende la profesionalidad de los conductores y ha pedido prudencia y rigor en plena investigación del brote detectado en Collserola.

Kantinero #2 Kantinero
Y una mierda, las cunetas están llenas de botellas con meadas de camioneros, todo el sector lo sabe.
Dicho esto, como en cualquier otra profesión habrá de todo, por otra parte que algunos sean guarros no es impedimento para que sean profesionales.
Por cierto, que también puede ser de cualquier conductor de turismos, anda que no hay conductores incívicos también
teneram #4 teneram
Lo del bocata de embutido (¿de El Pozo, de Campofrío, de Argal, o de una abuela búlgara que hace unas butifarras para los nietos?) tiene que ser la ocurrencia más burda de los últimos años, no me jodas. Es una prueba más de que les importan tres cojones todo, porque saben que cuela.
#6 sisi
#4 Pero el bicho igualmente vino por carretera, bocadillo, fango en las ruedas, patatas polacas contaminadas, turba de la selva negra....el bicho esta ya en un monton de paises europeos y con la mobilidad que hay lo dificil es entender como no llego antes
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
por cerdo les contagio la peste a los porcinos.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Un guarro contaminando a guarrinos. xD
alcama #3 alcama
A ver, si se creyeron lo de que iban a ser independientes dentro de la UE, esto tenía pinta de colar
