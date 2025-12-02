La hipótesis del ‘bocadillo contaminado’ como foco del brote de peste porcina incendia al sector del transporte en Cataluña

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha reaccionado con indignación después de que el conseller Òscar Ordeig sugiriera que la peste porcina africana podría haber llegado por carretera a través de un embutido contaminado arrojado en una zona de tránsito de camiones. El sector defiende la profesionalidad de los conductores y ha pedido prudencia y rigor en plena investigación del brote detectado en Collserola.