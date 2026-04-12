La hiperactividad de los críticos de Vox no cesa y complica las negociaciones con el PP

Las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León se complican por la injerencia de críticos de Vox y la supuesta influencia del secretario general del PP, Miguel Tellado. Las negociaciones entre el Partido Popular (PP) y Vox en Extremadura y Aragón, donde el tiempo apremia con el límite en los primeros días de mayo para evitar una repetición electoral, y en Castilla y León, donde aún deben constituirse las Cortes, aparecen aún como una incógnita. Ni María Guardiola ni Jorge Azcón, presidentes en funciones de la Junta