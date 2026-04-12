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La hiperactividad de los críticos de Vox no cesa y complica las negociaciones con el PP

La hiperactividad de los críticos de Vox no cesa y complica las negociaciones con el PP

Las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León se complican por la injerencia de críticos de Vox y la supuesta influencia del secretario general del PP, Miguel Tellado. Las negociaciones entre el Partido Popular (PP) y Vox en Extremadura y Aragón, donde el tiempo apremia con el límite en los primeros días de mayo para evitar una repetición electoral, y en Castilla y León, donde aún deben constituirse las Cortes, aparecen aún como una incógnita. Ni María Guardiola ni Jorge Azcón, presidentes en funciones de la Junta

| etiquetas: criticos , vox , complican , negociaciones , pp
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1 comentarios
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Sinfonico #1 Sinfonico *
Cómo se van a entender si el único lenguaje que conocen éstos son gruñidos, rebuznos, graznidos y cacareos.
Tenemos suerte de tener a una derecha tan inútil,demuestran que no eran los más listos de la clase cada vez que tienen que llevar algo a cabo
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menéame