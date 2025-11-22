edición general
Hilux Aventura, la promesa que transforma el abandono rural en memoria viva

Álvaro M.C., creador de contenido, rescata la esencia de pueblos y lugares recónditos de Asturias con una cámara y un todoterreno tratando de preservar «la conexión con lo auténtico»

#5 Astur_
#4 no te gustan los detectores?
#6 amusgada
#5 ¿que si me cabrea sobremanera el expolio del patrimonio arqueológico y los influencers que sueltan chorraes manifiestas sobre profesionales como la copa de un pino? prfff... nun sabes lo que ye volver a subir a la carisa dempués de pandemia y topar casi 300 hoyos de expoliación. Puto Virgilio y puta su raza y epígonos, vaya cansancio de flipaos que no saben lo que ye un estrato y aún así, lo joden.

Por mí, obligaría a que cada aparato llevase GPS y táser incorporao pa dai calambrazo al que a sabiendas se arrime a frentes de batalla protexíos buscando casquillos u otros yacimientos...
#1 Astur_
me cae guay el tio, y muestra un poco la realidad de asturias, pueblos enteros abandonados, mientras en españa el mayor problema que tenemos es de vivienda, ya nadie quiere vivir a más de 10 min de un mercadona
yabumethod #7 yabumethod *
#1 Con lo que yo he visto en la España variada de CyL, que no se si será igual en Asturias, es que a la gente no se le mete en la cabeza que los jóvenes no tienen ni para comprarse nada en un pueblo. Se nos olvida que de la generación de los milenios en adelante no podemos ahorrar ya. El problema que yo veo con los pueblos es meramente económico. Si ofrecieran casa la gente probaría en mi opinión.
#2 amusgada
la 1a vez que me salió el tío éste nel youtube creí que era madrileño con tanto pretérito perfeuto compuesto. No es que haya cambiau de idea
#3 Astur_
#2 madrileño es ... ja ja
#4 amusgada
#3 fale, por eso-y sentí tantas fataes e inexactitúes xD Ta guapo pa explicar etnografía, anda. Y luego le vi colaborando con otro influenser astur al que mil rayos le partan el pita y ya... fin.
