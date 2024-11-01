El hilo que desmonta los bulos sobre las mujeres en la liberación de rehenes y explica la propaganda israelí

Múltiples cuentas del ejército de trols de la ultraderecha, e incluso una diputada del PP, publicaron que entre los rehenes israelíes liberados esta semana no había ninguna mujer, al asegurar que todas habían sido asesinadas por Hamás. Julián Macías ha señalado en la dirección exacta de la que provenía el bulo: de la maquinaria propagandista de Israel y la periodista sionista Laura Loomer.
