El hilo que desmonta los bulos sobre las mujeres en la liberación de rehenes y explica la propaganda israelí

Múltiples cuentas del ejército de trols de la ultraderecha, e incluso una diputada del PP, publicaron que entre los rehenes israelíes liberados esta semana no había ninguna mujer, al asegurar que todas habían sido asesinadas por Hamás. Julián Macías ha señalado en la dirección exacta de la que provenía el bulo: de la maquinaria propagandista de Israel y la periodista sionista Laura Loomer.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Aprovecho este espacio para que cualquiera busque en redes sobre Ana Kasparian x.com/AnaKasparian

La única estadounidense con valentía para cantarselas todas a Israel, espectacula que mujer, que valentía

Lo digo porque en sus videos denuncia que no es suicida, que no se quiere matar y que si le pasa algo es israel

Pero escuchadla como se lo explica todo siempre, en breve termina como Kennedy o Charlie Kirk
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Para difundir este bulo o Israel te paga o eres retrasado mental. También hay mucho malnacido.
Asimismov #3 Asimismov
#2 ¿Lo dices por la gallega peperásita Ana Vázquez Blanco?
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano *
Hay que ser un tipo de persona muy especial para votar "bulo" a esto. Tampoco sorprende tratándose de semejante personaje.
#5 mariopg
en twitter sólo me aparecía eso
qué malos que son
qué saco de mierda que es fuck elon
