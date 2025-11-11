edición general
'El Hijo del Marqués' se grabó colando una tonelada de coca por el Guadalquivir: clientes serbios y una red de 30 narcovigilantes por todo el río

El 13 de febrero de 2025, el presunto narcotraficante gaditano David R. R., apodado el Hijo del Marqués, instaló una cámara de vigilancia en una estación eléctrica a pie de río Guadalquivir, en mitad de un horizonte plagado de marismas y arrozales. El reloj marcaba las 22.43 horas. La pequeña edificación se encuentra situada en una zona próxima al Poblado de Alfonso XIII, una pedanía de la localidad sevillana de Isla Mayor, a unos 80 kilómetros de su pueblo natal, Sanlúcar de Barrameda. Se trata de territorio narco: este pasado sábado, un...

