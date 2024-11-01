edición general
La hija de Robin Williams, desesperada, pide a los fans que dejen de enviarle vídeos del actor hechos con IA: "Es asqueroso"

'No crean que quiero verlos o que los voy a entender, porque no lo haré', asegura Zelda Williams.

