edición general
2 meneos
31 clics

Hidrocarburos: características y clasificación

Los hidrocarburos son un conjunto de compuestos orgánicos cuyas moléculas están formadas por átomos de carbono e hidrógeno. En función del tipo de hidrocarburo del que estemos hablando, sus estructuras variarán. En su mayor parte, los hidrocarburos proceden del petróleo, es decir, de materia orgánica en descomposición. Es gracias a ello, que están formados por una gran cantidad de carbono e hidrógeno en dosis bastante concentradas.

| etiquetas: hidrocarburos , química , geología , composición , tipos
1 1 0 K 17 ciencia
2 comentarios
1 1 0 K 17 ciencia
Catapulta #1 Catapulta
Ya que estamos como estamos, vamos a aprovechar este interés para aprender algo de química ¿No?

HC

Por dos átomos roñosos y abundantes el mundo del humano sucumbe y nos cargamos el planeta.
1 K 29
#2 Marisadoro
Saturados
0 K 20

menéame