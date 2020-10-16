Hidrocarburos: características y clasificación

Los hidrocarburos son un conjunto de compuestos orgánicos cuyas moléculas están formadas por átomos de carbono e hidrógeno. En función del tipo de hidrocarburo del que estemos hablando, sus estructuras variarán. En su mayor parte, los hidrocarburos proceden del petróleo, es decir, de materia orgánica en descomposición. Es gracias a ello, que están formados por una gran cantidad de carbono e hidrógeno en dosis bastante concentradas.