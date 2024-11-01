edición general
Herramienta no oficial para eludir los requisitos de Windows 11 ahora permite desactivar todas las funciones de IA [ENG]

Flyoobe es una herramienta de terceros especialmente popular que permite personalizar la instalación de Windows 11 eliminando el exceso de elementos innecesarios a través de la experiencia de configuración inicial (OOBE). La herramienta comenzó originalmente como una forma de eludir los requisitos del sistema de Windows 11 en PC no compatibles a través del nombre «Flyby11», pero más tarde se renombró con un cambio de propósito, descrito anteriormente.

frankiegth #1 frankiegth *
#0. Detecto en esta serie de noticias "en serie" cierto grado de deseperación por parte de los de Redmond con su "Window$ 11"...
