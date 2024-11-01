edición general
Héroes del Sokoban: variantes de un clásico de lógica, habilidad y estrategia

En su versión original, Sokoban consistía en mover cajas en un almacén pixelado, empujándolas con paciencia. Los niveles se van sucediendo y complicando, hasta el punto que es habitual tener que volver atrás o reiniciar el nivel del juego. Sokoban fue uno de los juegos de ingenio más populares en su día, con numerosas versiones. El juego es tan sencillo y elegante que solo hay que moverse con las flechas del cursor y pulsar X para realizar acciones; además de eso Z deshace el último movimiento y R reinicia el juego.

