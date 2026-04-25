De héroe a villano: ¿Por qué Hulk Hogan terminó siendo tan odiado en la lucha libre?

No sólo su apoyo a Trump le valió el rechazo del público, el conocimiento de su historia entre bastidores le colocó como uno de los sujetos más odiados de la industria, cada vez que se investigaba su pasado decepcionaba más. Tenía la última palabra en las luchas en las que participaba su personaje, y muchas veces perjudicó a luchadores para quedar en mejor posición. Incluso con los años fue responsabilizado de la desaparición de la WCW. Hogan dejó la WWE en 1994, en medio del denominado “escándalo de los esteroides”, donde el dueño, se salvó de ir a la cárcel gracias al testimonio de Hogan. Finalmente su contrato de leyenda de la WWE se rescindió tras filtrarse un video sexual donde realizaba comentarios racistas.