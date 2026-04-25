edición general
8 meneos
106 clics
De héroe a villano: ¿Por qué Hulk Hogan terminó siendo tan odiado en la lucha libre?

De héroe a villano: ¿Por qué Hulk Hogan terminó siendo tan odiado en la lucha libre?

No sólo su apoyo a Trump le valió el rechazo del público, el conocimiento de su historia entre bastidores le colocó como uno de los sujetos más odiados de la industria, cada vez que se investigaba su pasado decepcionaba más. Tenía la última palabra en las luchas en las que participaba su personaje, y muchas veces perjudicó a luchadores para quedar en mejor posición. Incluso con los años fue responsabilizado de la desaparición de la WCW. Hogan dejó la WWE en 1994, en medio del denominado “escándalo de los esteroides”, donde el dueño, se salvó de ir a la cárcel gracias al testimonio de Hogan. Finalmente su contrato de leyenda de la WWE se rescindió tras filtrarse un video sexual donde realizaba comentarios racistas.

| etiquetas: hulk hogan , odiado , lucha libre
7 1 0 K 134 Wrestling
8 comentarios
7 1 0 K 134 Wrestling
Pertinax #4 Pertinax
Llamar a ese engendro Lucha Libre es una vergüenza para la Lucha Libre.
1 K 31
nosomosnaiderl #1 nosomosnaiderl
Me quedo con su participación en Rocky.
1 K 15
ronko #5 ronko
#1 También hizo un cameo en el Equipo A.
Mira como la Obregón. :troll:
3 K 34
azathothruna #6 azathothruna
Chuck norris tambien apoyo al Zanahorio
0 K 12
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#6 Poco hizo por ellos, ambos murieron durante su mandato.
0 K 12
Sawyer76 #8 Sawyer76
#6 Chuck Norris no cree en Dios, es Dios quien cree en Chuck Norris. Así que puede apoyar a quien quiera, incluso después de muerto.
0 K 11
#2 oscarcr80
Como piloto de una serie conduciendo una lancha futurista a principios de los 90 en Tele5.
0 K 8
kinnikuman #3 kinnikuman
Porque no le pusieron un post-it en la taquilla diciendo que era ficción.
"Cuando hacíamos la pelea esa de todos contra todos, la Royal Rumble, luego se iban de cañas, y yo, si somos enemigos acérrimos..."
youtube.com/watch?v=hqzmJ10Ibg4
0 K 7

menéame