Héroe de Ucrania sobre los soldados de Corea del Norte: "Wagner eran unos bebés comparados con los soldados norcoreanos" [UCR]

Son extremadamente rápidos, disparan en movimiento... Si comparamos a los wagneristas de 2022 y los coreanos, entonces los wagners son bebés. Tecnológicamente, los coreanos iban rezagados, pero su infantería es una fuerza terrible", explicó. Además, Rozlach dijo que los coreanos del norte se negaban a rendirse.
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¡Quién sabe que hace que sean soldados tan preparados!
Me pregunto como resucitar el espiritu original de la nacion mongola.
Lo lamentaria por china, no tanto por rusia, y nada por lo que este al oeste de rusia.
Los norcoreanos tienen una mezcla de esa cultura de no rendirse, y también, seguro, que debian estar amenazados con volver tras haber sido hechos prisioneros-
es.wikipedia.org/wiki/442.º_Regimiento_de_Infantería_(Estados_Unidos