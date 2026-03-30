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Héroe de Ucrania sobre los soldados de Corea del Norte: "Wagner eran unos bebés comparados con los soldados norcoreanos" [UCR]

Héroe de Ucrania sobre los soldados de Corea del Norte: "Wagner eran unos bebés comparados con los soldados norcoreanos" [UCR]

Son extremadamente rápidos, disparan en movimiento... Si comparamos a los wagneristas de 2022 y los coreanos, entonces los wagners son bebés. Tecnológicamente, los coreanos iban rezagados, pero su infantería es una fuerza terrible", explicó. Además, Rozlach dijo que los coreanos del norte se negaban a rendirse.

| etiquetas: guerra , soldados , corea del norte , ucrania
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8 comentarios
12 3 0 K 154 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Quizás es porque lo que les espera en casa es peor. Eso motiva mucho.
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antesdarle #5 antesdarle
#1 ni me quiero imaginar lo que le haría a la familia de un soldado capturado. Vamos que yo también lucharía hasta el último suspiro
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#8 perej
#1 o quizá es porque llevan 60 años sabiendo que en cualquier momento los invade USA y los vuelve a masacrar.
¡Quién sabe que hace que sean soldados tan preparados!
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azathothruna #2 azathothruna
Estos weones se olvidaron rapido de los mongoles.
Me pregunto como resucitar el espiritu original de la nacion mongola.
Lo lamentaria por china, no tanto por rusia, y nada por lo que este al oeste de rusia.
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Oestrimnio #4 Oestrimnio
Los de Wagner no debían ser tan bebés cuando consiguieron expulsarlos de la ciudad fortaleza de Bajmut.
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Connect #6 Connect
Es cultura asiática. Los japoneses tampoco se rendían, ni los coreanos. Y los que más aguantaron fueron los nor-vietnamitas. A esos les tiraron el mundo encima, cientos de miles de toneladas de bombas, y nunca se rindieron. Muy bestia.

Los norcoreanos tienen una mezcla de esa cultura de no rendirse, y también, seguro, que debian estar amenazados con volver tras haber sido hechos prisioneros-
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#7 NoseriusLose
Los norcoreanos son soldados profesionales y los wagneritas eran, en muchos casos, delincuentes comunes sacados de cárceles a los que les pusieron un fusil en la mano y les mandaron cargar.
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menéame