Hemos encontrado la "kriptonita" de la Generación Z: son expertos en apps, pero no saben usar una impresora
La Generación Z es nativa digital, por lo que se le asumen conocimientos y habilidades que no siempre tienen
#3
themarquesito
Los nativos digitales no existen. ¿Cuántas veces hay que repetirlo?
5
K
70
#11
maoma
*
#1
#3
cómo que no?
es.wikipedia.org/wiki/Nativo_digital
0
K
12
#21
enochmm
#11
Puedes llamar como quieras a quien te de la gana. Pero con el conocimiento no se nace. Así que no, nadie es nativo digital sin aprendizaje. La diferencia es la tecnología que usas en tu aprendizaje y por eso es normal que no sepan usar impresoras y si aplicaciones de móvil.
0
K
11
#24
enochmm
#11
Un poco de literatura científica al respecto:
theconversation.com/los-nativos-digitales-no-tienen-competencias-digit
1
K
31
#2
deimian86
*
Lo de siempre, los niños de hoy serán expertos en usar Whatsapp, Tiktok e Instagram, pero como no te molestes en formarlos a la hora de trabajar en un entorno profesional, donde el PC sigue siendo la herramienta obligatoria y abrumadoramente mayoritaria, sabe más una choni de los 80-90 que al menos se tuvo que bajar un .exe para instalar el MSN Messenger.
5
K
51
#4
maoma
#2
van a tener que hacer una FP en manejo de dispositivos clásicos
1
K
26
#27
frankiegth
*
#4
. Más que clásicos, básicos, diría yo. Una impresora no deja de ser una maquina de escribir moderna.
0
K
14
#7
Laro__
No saben leer un reloj de analógico, de agujas, van a saber manejar una impresora.
x.com/ROJIPARDOTV/status/1968179254916682029
1
K
34
#5
mariKarmo
Pero aún se imprime hoy en día?
Hace 7 años que tiré la impresora y no la he vuelto a necesitar. Y si necesito imprimir algo bajo al "amigo" de turno.
1
K
28
#9
HeilHynkel
#5
Pa Vinted y Wallapop.
1
K
34
#10
skaworld
#5
Un hombre elegante hace sexting por carta, con una primorosa caligrafia cursiva y con su buena fotopolla impresa
Eso demuestra implicación y gusto por el detalle
2
K
40
#12
MetalAgm
#5
Se nota que no conoces la administracion publica. Mi pareja que trabaja en la fundacion de un hospital publico de Madrid no para de contarme la cantidad de folios que imprimen al dia, en secretaria se les han quejado que gastan muchos folios pero aun siguen trabajando de manera exhaustiva con papeleo como en el siglo XX... eso de la digitalización en la administracion publica aun esta muy lejos, y mas cuando tienes a boomers liderando los equipos y de jefes que estan anclados en el siglo XX... y el ministerio de Transición Digital esta desaparecido y ni se le espera a que meta mano a digitalizacion y teletrabajo en la administracion publica.
1
K
29
#16
HeilHynkel
#12
Depende del departamento. Mi mujer trabaja en una universidad y practicamente solo imprimen los exámenes, así que esa generalización no es exacta. Para todo lo demás certificados digitales, correos y aplicaciones de gestión de documentos.
0
K
18
#18
MetalAgm
*
#16
Pues debe de ser que donde trabaja mi pareja le ha tocado la seccion de viejunos anclados en el siglo XX, porque alli no paran de imprimir... pero si hasta hace 3 años estaban usando CD's para mandar TACs a Farmaceuticas via correo express... en vez de enviar los datos online a traves de la aplicacion de la farmaceutica porque no les funcionaba la carga y en vez de contactar con la farmaceutica, seguian enviandoles el CD via correo express... fue mi pareja la que al final tuvo que ponerse en contacto via email para que lo solucionaran y ya pueden subirlo online...
0
K
13
#22
HeilHynkel
#18
Según me comenta, en un departamento la jefa (no sé si se habrá jubilado, supongo que sí) no les dejaban hacer ctrl-C, ctrl-v en la excel porque no se fiaba. Les obligaba a copiar lo que fuera en un papel y a escribirlo otra vez.
Digo yo que si ve una macro o un visual basic llama a la inquisición por brujería.
0
K
18
#14
pip
#5
yo imprimo las tarjetas de embarque, tengo pánico irracional a quedarme sin batería en el móvil o algo. Nunca me ha pasado pero es un TOC de viejo que tengo.
1
K
30
#17
HeilHynkel
#14
Algo me suena ...
y eso que encima llevo un powerbank.
1
K
30
#28
mariKarmo
#14
has probado a llevarte una powerbank?
0
K
16
#15
Robus
#5
Yo tengo la misma impresora que me compré hace 20 años!
Ahí, guardada en un armario junto al escaner... fue algo tan necesario para mi durante un tiempo que me resisto a tirarlos.
Supongo que un día me animaré, cogeré el destornillador y le quitaré algunas piezas (motores y servos) para mis proyectos con arduino y jetson, no porque neceste las piezas sino para poder decirme a mi mismo que ahora si que ya puedes tirarlos.
1
K
28
#26
mariKarmo
#15
arduino? Me has puesto perra
0
K
16
#20
Bowsers
#5
en casa no mucho, pero en el trabajo… Dos laser y dos matriciales. Miles de folios a la semana que van a terminar en la basura.
1
K
22
#1
enochmm
No, no existen los nativos digitales. Qué aburrimiento con el temita.
2
K
23
#8
HeilHynkel
*
Me parto con los expertos de xataka.
El tema de la inutilidad de la gente con las impresoras es tan antigua como las misma. Anda que no he tenido yo que arreglar atascos y mierdas varias con las impresoras (incluidos problemas con las cintas)
Y desde que yo me acerqué a la primera impresora allá por los años 80 (la Seikosha del Spectrum) se han atascado y dado problemas de forma recurrente. Todas.
Así que presumir de experto en impresoras ... a vacilarle a otro.
0
K
18
#25
Imag0
Qué coño van a ser expertos en app... habrá alguno que lo sea pero el resto son igual de novatos que los demás en casi todos los frentes.
0
K
15
#13
reithor
Joder, han ido a elegir la maquina más diabólica del mundo, esa que dio nombre a Rage against the machine
0
K
11
#19
ombresaco
*
#6
#13
Pero reconocerás que su tecnología inalámbrica para detectar la urgencia del usuario es avanzadísima. Imprime todo bien salvo que tengas prisa. A veces pienso que es una conspiración de los trisolarianos para sacarnos de nuestras casillas.
0
K
11
#6
Andreham
Siendo justos según la impresora es un coñazo hacerla funcionar bien.
Sobretodo las de imprenta.
Una doméstica, si sacas al usuario medio de literalmente darle al botón de la impresora en el pdf/doc no sabe cómo funciona. Muchos no saben cómo formatear un excel para que se imprima, la mayoría no tienen ni idea de cómo hacer impresión a dos hojas...
Y si nos metemos en escaneo de documentos, a 60dpi "que se ve bien".
0
K
8
#23
Emotivo
Pero tienen una virtud, que no quieren que los chuleen en el trabajo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
28
comentarios)
