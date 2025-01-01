edición general
[HEMEROTECA] - Suárez-Quiñones: «Mantener el operativo de incendios todo el año es un despilfarro"

"El mismo operativo todo el año de ninguna manera, es absurdo y un despilfarro. Sería tirar el dinero público que es de los castellanos y leoneses. El operativo tiene que estar como tiene que estar".

#6 mrM4
Que le tenga que explicar yo a un magnifico gestor que durante el verano se apagan fuegos y durante el invierno se limpian los bosques... :palm:
#4 Suleiman
Desde cuándo les importa a sus votantes lo que diga o haga?
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Ojo, que este subnormal ahí dónde lo veis es juez.
victorjba #2 victorjba
El fuego es como los funcionarios, solo hay por la mañana y en días laborables, no te jode.
Dene #3 Dene
#2 mal ejemplo..
funcionarios son los médicos que te atienden en urgencias, los polis que acuden por la noche a un robo ...
casi mejor usar la palabra "oficinistas", que normalmente atienden temas "no urgentes". y de esos hay, funcionarios y en empresas privadas, un montón
victorjba #5 victorjba *
#3 Ojalá, la mayoría de los sanitarios son personal contratado de malas maneras, si fuesen funcionarios no les harían 200 contratos al año a cada uno.
Dragstat #8 Dragstat *
Se podría decir algo parecido del gasto en defensa o toda la seguridad en los aeropuertos para que la gente no pase botellas de agua al avión.
