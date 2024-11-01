Hellín insiste en convertir el antiguo Seminario en Residencia

El Pleno municipal aprueba por unanimidad pedir a la Junta que el veterano inmueble, de casi 70 años de edad, se reforme para dar servicio a los mayores, que ya son el 20% de la población. El alcalde recordó que el edificio data de 1957, cuenta con 6.000 metros cúbicos edificados en medio de una parcela de 12.000 y cuenta con una ubicación bien integrada en la ciudad, zonas ajardinadas y espacios amplios. Además, recordó que el edificio ya es propiedad de la Junta de Comunidades, por lo que la transformación del edficio en una residencia de 15