Hegseth evita comentar un informe que afirma que los supervivientes de una embarcación fueron asesinados como resultado de sus órdenes al ejército [ENG]

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se niega a comentar un informe que afirma que ordenó al ejército matar a todos los pasajeros de una embarcación sospechosa de transportar drogas en el mar Caribe el pasado septiembre. Según The Washington Post, el ataque contra la embarcación el 2 de septiembre dejó inicialmente a dos supervivientes aferrados al bote. El diario señala que el almirante Mitch Bradley, jefe del Mando de Operaciones Especiales, ordenó entonces un segundo ataque para cumplir las órdenes de Hegseth.