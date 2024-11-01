edición general
Hegseth evita comentar un informe que afirma que los supervivientes de una embarcación fueron asesinados como resultado de sus órdenes al ejército [ENG]

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se niega a comentar un informe que afirma que ordenó al ejército matar a todos los pasajeros de una embarcación sospechosa de transportar drogas en el mar Caribe el pasado septiembre. Según The Washington Post, el ataque contra la embarcación el 2 de septiembre dejó inicialmente a dos supervivientes aferrados al bote. El diario señala que el almirante Mitch Bradley, jefe del Mando de Operaciones Especiales, ordenó entonces un segundo ataque para cumplir las órdenes de Hegseth.

EldelaPepi #3 EldelaPepi
Matar a la gente por "presunto" tráfico de drogas, sin juicio ni ná.

Entre éstos y los sionazis están abriendo puertas que va a ser difícil cerrar.
JackNorte #4 JackNorte
#3 Y encima las estan abriendo y normalizando sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. Con total normalidad. Sin complejos, de lo que me estoy dando cuenta es de lo facil que es .
Lo de Iraq y las armas de destruccion masiva inventadas, ya no hace falta ni decirlo , para cuando se den cuenta que cualquiera con recursos estrategicos se convierte en narco terrorista.
EldelaPepi #5 EldelaPepi
#4
Es acojonante lo fácil que les está resultando, sí.
Será la jodida ventana de Overton esa, que la manejan como les da la gana. Controlan los medios de comunicación a placer.
Por ejemplo, Francia, Italia y algún país más están empezando a militarizar a la población, instaurando el servicio militar, voluntario, de momento.
Las cosas que están pasando ahora me temo que se quedan cortas para lo que viene.
Y la verdad es que me da susto, che.
#1 Grahml
Porque ordenó matarles.

Está claro.
vviccio #2 vviccio
Son cosas que pasan. Pelillos a la mar.
