¿Por qué he decidido borrar mi cuenta de Facebook?

¿En qué consistió el caso Cambridge Analytica? Una empresa privada manipuló a los usuarios de la red social Facebook con intención de manipular las elecciones de 2016, donde Donald Trump resultó elegido presidente.

¿Quién destapó el caso? La prensa independiente. En este caso The New York Times y The Observer. Lo vieron y publicaron tarde, cuando la manipulación ya estaba hecha.

¿Qué consecuencias conllevó para Facebook? Mark Zuckerberg tuvo que declarar en los congresos de Estados Unidos y de Europa por no haber podido controlarlo. Pidió disculpas y dijo que pondrían los medios para que no volviera a suceder.

¿Afectó a España? No directamente. Afectó a las elecciones de 2016 de Estados Unidos. Pero todos sabemos que lo que sucede en Estados Unidos nos afecta a todos.

¿Qué ha sucedido y está sucediendo en 2019? Personas y organizaciones privadas han llevado a cabo una campaña de desinformación y de enmierde de la campaña política a las elecciones españolas del 10 de noviembre.

¿Quién ha destapado el caso? La prensa independiente; en este caso, el medio español eldiario.es. Con medios limitados y sin acceso a las bases de datos de Facebook, ha destapado el caso en tiempo record antes de las elecciones. Un caso que Facebook no ha sabido (o no ha querido) ver, a pesar de contar con más posibilidades de acceder a información interna sobre la publicidad que publican.

¿Eso qué significa? Como suele decirse siempre, el cliente siempre tiene la razón. ¿Por qué Facebook no ha retirado la campaña hasta que se ha destapado el escándalo?: porque tú, como usuario, no eres el cliente. El cliente es el que ha pagado la campaña publicitaria. Si ésta incluye paparruchas, a ellos les importa una mierda, porque el cliente (quien ha pagado por la publicidad) siempre tiene la razón.

La campaña propagandística española ha sido mucho menos sutil y más descarada que la de Cambridge Analytica, y a pesar de eso, ha pasado los supuestos filtros de Facebook tres años después de que a Facebook se la metieran doblada. ¿Cuántas veces más ha sucedido en este tiempo y ningún medio independiente ha estado en disposición de buscar la verdad? ¿Cuántas veces va a pasar más, y si cuela, cuela?

Todos habéis oído hablar de la frase de moda: “fake news”, El término se acuñó en las elecciones presidenciales de EEUU de 2016. Casualmente cuando Cambridge Analytica puso su maquinaria manipuladora en marcha.

En cualquier caso, independientemente de la deriva manipuladora de Facebook, la red social ya se había convertido en un contenedor lleno de “realiza este test de personalidad y sabrás que tipo de vikingo fuiste en otra vida” o “a qué famoso te pareces” y otras tonterías similares. Por mi parte, a título personal, el caso de las elecciones 10N solo ha sido la gota que ha colmado el vaso.

