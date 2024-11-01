HBO Max será mucho más caro, promete el CEO (ENG)

David Zaslav, el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, planea hacer que HBO sea más caro y que las contraseñas sean mucho más difíciles de compartir. "El hecho de que esto sea de calidad —y esto aplica a toda nuestra empresa, tanto en cine como en producción televisiva y streaming— nos da la oportunidad de subir los precios", dijo Zaslav. "Creemos que estamos muy por debajo de lo que cuestan". HBO Max subió sus precios por última vez en 2024, cuando se llamaba temporalmente Max. Actualmente, se puede obtener un plan básico con anuncios