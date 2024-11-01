edición general
HBO Max será mucho más caro, promete el CEO (ENG)

HBO Max será mucho más caro, promete el CEO (ENG)

David Zaslav, el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, planea hacer que HBO sea más caro y que las contraseñas sean mucho más difíciles de compartir. "El hecho de que esto sea de calidad —y esto aplica a toda nuestra empresa, tanto en cine como en producción televisiva y streaming— nos da la oportunidad de subir los precios", dijo Zaslav. "Creemos que estamos muy por debajo de lo que cuestan". HBO Max subió sus precios por última vez en 2024, cuando se llamaba temporalmente Max. Actualmente, se puede obtener un plan básico con anuncios

Veelicus #1 Veelicus
no pasa nada, a los que nos gusta el campo siempre disfrutamos subidos a una mula
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#1 Y los frikis seguiremos con la táctica One Piece de intentar ser el rey de los piratas.
Aokromes #8 Aokromes
#1 o telegram :troll:
Urasandi #16 Urasandi
#1 Como un torrente.
perogrullobrrr #17 perogrullobrrr
#1 o iremos al e'stremio' oriente
#2 joseangel277
Ya pegué la patada a Netflix, Disney y Spotify por sus subidas de precio "para mejorar los contenidos". Que sigan así que entre la mula y RTVE voy servido.
Aokromes #9 Aokromes
#2 te falta telegram :troll:
cadgz #12 cadgz
#2 qBitTorrent + jackett y tienes de todo con buscador integrado.
cc #9 #10
LinternaGorri #10 LinternaGorri
#2 yo llevaba once años o así en netflix. Que les den!
devilinside #3 devilinside
Pues yo le prometo que seguiré sin darme de alta
#6 pelagito
Para las cuatro mierdas que hay en HBO.........
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Con cien cañones por banda...
Gry #7 Gry
Que pruebe a subirle el precio 10€ al mes hasta que la gente empiece a darse de baja, así maximiza los beneficios.
Imag0 #13 Imag0
Pues una menos..
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Pues que avisen y me quito.
manuelmace #14 manuelmace
Yo sigo con la oferta vitalicia del 50% desde el lanzamiento de HBO. Ya me bajaron la calidad del video de 4K a HD, pero como se les ocurra subirme mas de 1€ la cuota me doy de baja vitalicia. :hug:
#15 mam23
Siempre nos quedará MagisTv.
