«Hazaña asombrosa»: hombre estadounidense sigue vivo seis meses después de trasplante de riñón de cerdo [eng]

Un estadounidense de 67 años sigue vivo más de seis meses después de recibir un riñón de un cerdo genéticamente modificado. Este es el período más largo que un órgano porcino ha sobrevivido en una persona viva. Los investigadores afirman que el resultado es un caso histórico de xenotrasplante exitoso, el proceso de trasplantar órganos de animales a humanos.

#1 Poll
Lo jodido luego es tratar todos esos purines. :troll:
#2 Tiranoc
#1 Se puede decir que el tío es un poco cerdo pero me alegro por él :troll:
#3 MPR *
Debe ser muy jodido vivir sabiendo que nadie ha durado tanto vivo con un órgano porcino.

Supongo que era recibir el trasplante y a ver lo que dura o palmarla ya.

Edito: ahora que lo leo veo que la anterior era una persona que aguantó algo más de 4 meses y después tuvieron que extirpárselo pero no murió.
#4 unocualquierax
¿Y por qué no le trasplantaron un riñón humano? La noticia no lo dice.
