«Hazaña asombrosa»: hombre estadounidense sigue vivo seis meses después de trasplante de riñón de cerdo [eng]

Un estadounidense de 67 años sigue vivo más de seis meses después de recibir un riñón de un cerdo genéticamente modificado. Este es el período más largo que un órgano porcino ha sobrevivido en una persona viva. Los investigadores afirman que el resultado es un caso histórico de xenotrasplante exitoso, el proceso de trasplantar órganos de animales a humanos.