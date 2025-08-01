edición general
“Hay muchas voces en el periodismo que solo denuncian si sienten permiso desde arriba”

Estamos en un momento en el que vemos que hay un porcentaje muy alto en el periodismo de voces que hablan y denuncian solo cuando sienten que les dan permiso desde arriba. Eso ha ocurrido siempre, pero estamos en un momento en el que está ocurriendo de una manera muy intensa, y es alarmante, porque así crece la extrema derecha, los discursos de odio, las tergiversaciones. Son momentos en los que se necesita un periodismo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con mucha cultura de derechos humanos. Y no siempre lo hay.

sald64059
Básicamente estoy de acuerdo en casi todo lo que dice. Lo que no me gusta es que parece que esa dependencia política, la tergiversación, el clientelismo... Solo le importa cuando es la derecha la que lo hace. Todos sus ejemplos parecen ser iguales, ni uno mencionando al partido en el poder. Lo que la convierte en aquello que crítica.
Andreham
#1 El partido en el poder es de derechas.

Por hechos y casi por definición, no existe nadie "arriba" de izquierdas, por lo que no tienen que pedir permiso a nadie de izquierdas para lanzar nada negativo de la misma porque no hay nadie cortandoles el paso.

Como mucho, en la izquierda lo que tenemos son panfletos como elplural y medios con altísimo sesgo como eldiario y público, cuyo sesgo nace de la necesidad de cubrir un nicho en el mercado, y se callan cosas, omiten otras o directamente las manipulan para contentar a su público objetivo, pero no porque desde arriba les den un tirón de orejas.
lobotomico2
#2 Entonces, igualmente defienden lo que critican. Un gobierno de derechas.

Elplural, el lameculos oficial del gobierno, si es izquierda de verdad.
Escafurciao
A ver si sale la ley esa para acabar con la prostitución.
