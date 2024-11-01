edición general
Hay un iPhone 17 sin cámara, pero solo te lo darán si trabajas en estas centrales o instalaciones

Si hay un componente que define hoy a los smartphones modernos, ese es la cámara. Para muchos usuarios, la calidad fotográfica es el principal argumento de compra; para otros, una cámara siempre presente es un riesgo. Y ahí es donde aparece un mercado inesperado: el del iPhone sin cámara.

Tkachenko #1 Tkachenko
Imagino que será más caro, no??
pitercio #7 pitercio *
#1 por supuesto, aún así lo venden más barato que el modelo noPhone, en el que cobran la licencia de lo que sería un móvil, pero que no te dan para que no tengas la tentación de usarlo o te lo jaqueen porque en realidad no se quieren fiar de tí.
TardisKun #3 TardisKun
Cito:

No se trata de prototipos de laboratorio ni de versiones oficiales de Apple. Existen empresas —NonCam es la más citada— que venden iPhone modificados o kits de conversión para retirar por completo las lentes frontales y traseras y cerrar la carcasa con una tapa lisa. El resultado es un terminal que, a simple vista, es un iPhone, pero incapaz de tomar fotos.

No es oficial, y claro... costará más caro, porque hay que comprarlo y luego adaptarlo
jewel_throne #5 jewel_throne
Con un Nokia 105 arreglado, creo que hasta hay una variante con 4G para las llamadas y con el Opera Mini.
ruinanamas #6 ruinanamas
Supongo que no usan móviles genéricos para hacer llamadas porque podrían usar apps corporativas que no son compatibles con otras plataformas que no sean de apple. Para las empresas los iphone pueden ser gestionados por un administrador y controlar la instalación y permisos de las apps. Curioso. Y ese diseño de chasis es similar al iphone 6, 6s y 7. A saber si no es un iphone 7 capado.
DrEvil #2 DrEvil *
Porque un poco de laca de uñas no puede tapar la cámara, no?
Y si el problema es que no te fías de que saquen fotos, entonces hay mil maneras aparte del móvil.
#4 exeware
#2 seguramente se pueda desactivar con software... con permisos... Supongo que donde quieren que no tengas camaras... sera dificil entrar con camaras...
