Hay gente obsesionada con consumir magnesio como suplemento cuando la mejor forma es meterlo en tu dieta

La ciencia apunta a que el alimento donde tenemos una mayor cantidad de magnesio son las semillas y frutos secos, donde encontramos almendras, anacardos y especialmente las semillas de calabaza y chía. Pero además, hay que destacar también que las verduras de hoja verde como la espinaca o las acelgas cuentan con clorofila en su composición, que también actúa como una reserva de magnesio muy codiciada. Todo ello sin olvidarnos de las legumbres y los cereales integrales.