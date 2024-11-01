edición general
Hay gente obsesionada con consumir magnesio como suplemento cuando la mejor forma es meterlo en tu dieta

La ciencia apunta a que el alimento donde tenemos una mayor cantidad de magnesio son las semillas y frutos secos, donde encontramos almendras, anacardos y especialmente las semillas de calabaza y chía. Pero además, hay que destacar también que las verduras de hoja verde como la espinaca o las acelgas cuentan con clorofila en su composición, que también actúa como una reserva de magnesio muy codiciada. Todo ello sin olvidarnos de las legumbres y los cereales integrales.

taSanás #1 taSanás
puedes substituir en el titular Magnesio por cualquier otro suplemento y vale igual...
otra perogrullada de Xataka
Kasterot #2 Kasterot
Sin meterme en las obsesiones de cada uno.
Está claro que basar el artículo en el magnesio que se podía obtener de ciertos alimentos cuando la agricultura industrial moderna ha empobrecido brutalmente el contenido mineral de los suelos......
Hay estudios que documentan pérdidas de entre el 20% y el 80% de magnesio en vegetales y cereales respecto a los valores de mediados del siglo XX.
Y dicho esto... Solicita una analítica de magnesio y si estás en carencia toma.
