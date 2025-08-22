Hay que detener a Israel

Si alguien me hubiera dicho, cuando se fundó este país, que llegaría un día en el que un Gobierno odioso encabezado por Benjamín Netanyahu iba a imponer deliberadamente el hambre en Gaza, me habría parecido inimaginable. Aunque me lo hubieran dicho en hebreo, me habría parecido una lengua extranjera.
Pues nada Iris, bienvenida al puñetero mundo real. Solo has tardado los años que tengas en darte cuenta de que Israel es un estado deleznable que lleva desde su establecimiento cometiendo crímenes.
Hoy debemos afrontar sin reservas lo que muchos israelíes siguen rechazando con una actitud furiosamente defensiva: que, aunque el Holocausto fue un acontecimiento singular en la historia de la humanidad, es posible cruzar la línea que separa a la víctima del verdugo.
La cruzasteis hace tiempo...
Parar a Israel es muy fácil, es un país pequeño totalmente dependiente de EE.UU. y Europa, se corta la ayuda económica y militar, se cortan relaciones e Israel dejaría de hacer atrocidades.
Les miramemos con cara de desagrado mientras les invitamos a todo tipo de eventos europeos como si fueran unos de los nuestros
Luego ira cisjordania, parte de Siria e irak e incluso parte de Jordania y de Egipto.
Al tiempo
Allí les aman y les apoyan, seguro que estarán encantados de recibirles de nuevo y, en algunos de esos países, devolverles las casas de las que echaron a tiros a sus bisabuelos sólo por el mero hecho de ser judíos.
Es hora de que vuelvan a casa, a las tierras de sus antepasados, y se les pida perdón por todo el daño y resarcirles. Pobrecillos, han sufrido mucho y se les ha obligado a hacer cosas horribles. Detengamos este sinsentido devolviéndolos a casa de nuevo, a sus patrias originales que, ahora, les aman.
Eso es porque tiene muy poca imaginación. No hay mas que ver la historia completa.
Lo que sucede hoy era solo cuestión de tiempo. E irá a peor