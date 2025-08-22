edición general
Hay que detener a Israel

Si alguien me hubiera dicho, cuando se fundó este país, que llegaría un día en el que un Gobierno odioso encabezado por Benjamín Netanyahu iba a imponer deliberadamente el hambre en Gaza, me habría parecido inimaginable. Aunque me lo hubieran dicho en hebreo, me habría parecido una lengua extranjera.

shinjikari #1 shinjikari
Pues nada Iris, bienvenida al puñetero mundo real. Solo has tardado los años que tengas en darte cuenta de que Israel es un estado deleznable que lleva desde su establecimiento cometiendo crímenes.
#4 sarri
#1 Eso iba a decir yo

Hoy debemos afrontar sin reservas lo que muchos israelíes siguen rechazando con una actitud furiosamente defensiva: que, aunque el Holocausto fue un acontecimiento singular en la historia de la humanidad, es posible cruzar la línea que separa a la víctima del verdugo.

La cruzasteis hace tiempo...
#7 Lusco2 *
#1 Yo era adolescente hacia el final de la primera intifada, recuerdo las imágenes de los soldados sionazis rompiendo los brazos con piedras a cualquiera que atraparan cerca de un lanzamiento , me quedó claro
pitercio #12 pitercio
#1 y desde antes de que les reconocieran la invasión incluso.
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Mientras el Canciller Merz dice que Israel hace el trabajo sucio a los países Occidentales.
Parar a Israel es muy fácil, es un país pequeño totalmente dependiente de EE.UU. y Europa, se corta la ayuda económica y militar, se cortan relaciones e Israel dejaría de hacer atrocidades.
#2 daniMate
Buen,o si se esperan unos meses ya , a qué Israel ya acabe de anexarse Gaza, no falta frenarles porque ya habrán terminado el exterminio.

Les miramemos con cara de desagrado mientras les invitamos a todo tipo de eventos europeos como si fueran unos de los nuestros
ipanies #3 ipanies
#2 Son unos de los nuestros más unos miles de rusos y unos miles más de argentinos... Todos ellos seguidores de la misma secta.
Sandman #11 Sandman
#2 A ver si te crees que Gaza es el objetivo final:  media
Machakasaurio #13 Machakasaurio
#11 que cosas que su libro magico al hacer fronteras tangibles queden justo pillando los campos de petroleo y el estrecho, parece que as trazaran economistas neoliberales en vez de los de las patillas graciosas...
#16 chavi
#13 Es la tierra de "miel" de su libro mágico
Asimismov #18 Asimismov
#11 más esquemáticamente:  media
#15 chavi *
#2 Huy que va!!

Luego ira cisjordania, parte de Siria e irak e incluso parte de Jordania y de Egipto.

Al tiempo
#5 Juantxi
Han demostrado que no existe dios, pero se han convertido en auténticos demonios los inhumanos sionistas.
#6 Leon_Bocanegra
Hay que hacerles tragar su estrella...
Supercinexin #19 Supercinexin
Detener y desmantelar completamente, devolviendo a todos esos genocidas a sus tierras ancestrales: USA, Rusia, Alemania, Polonia, Chequia y Bálticos.

Allí les aman y les apoyan, seguro que estarán encantados de recibirles de nuevo y, en algunos de esos países, devolverles las casas de las que echaron a tiros a sus bisabuelos sólo por el mero hecho de ser judíos.

Es hora de que vuelvan a casa, a las tierras de sus antepasados, y se les pida perdón por todo el daño y resarcirles. Pobrecillos, han sufrido mucho y se les ha obligado a hacer cosas horribles. Detengamos este sinsentido devolviéndolos a casa de nuevo, a sus patrias originales que, ahora, les aman.
#10 bestiapeluda
¿Detener a Israel? Que empiecen por cumplir la legislación internacional y detengan a sus líderes. Y que luego los ejecuten bajo la costumbre histórica, como se hizo con los nazis
#14 chavi
Si alguien me hubiera dicho, cuando se fundó este país, que llegaría un día en el que un Gobierno odioso encabezado por Benjamín Netanyahu iba a imponer deliberadamente el hambre en Gaza, me habría parecido inimaginable

Eso es porque tiene muy poca imaginación. No hay mas que ver la historia completa.

Lo que sucede hoy era solo cuestión de tiempo. E irá a peor
manzitor #8 manzitor
Israel quedará maldito por décadas.
#17 chavi
#8 Israel nació maldito
