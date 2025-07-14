edición general
11 meneos
14 clics
"Hay que dejar fuera de ordenación las viviendas en zona inundable pero ningún alcalde lo va a hacer"

"Hay que dejar fuera de ordenación las viviendas en zona inundable pero ningún alcalde lo va a hacer"

La catástrofe de la Dana del pasado año demostró la importancia de la inversión en obras hidráulicas y actuaciones medioambientales para reducir la escorrentía y los caudales en una eventual episodio de lluvias torrenciales. Los expertos coinciden en que, si se hubieran ejecutado algunos de los proyectos que estaban previsto en el barranco del Poyo, se hubieran al menos mitigado algunas de las consecuencias devastadoras de la riada. En ello coincide el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Trigueros

| etiquetas: inundaciones , valencia , dana
9 2 0 K 122 politica
6 comentarios
9 2 0 K 122 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los biólogos dicen que no hay infraestructura hidráulica que aguante otra dana elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-07-14/los-biologos-propone

Las constructoras y sus secuaces en los ayuntamientos dicen que a construir en esas zonas

A disfrutar del resultado
0 K 20
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Si los dejan fuera de ordenacion, los propietarios demandaran por millones a los ayuntamientos que han permitido la construccion en esas zonas.
0 K 20
wildseven23 #5 wildseven23
Ningún alcalde que no sea honrado querrá decir.
0 K 16
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Si la propuesta es invertir dinero público para obras hidráulicas destinadas a que se pueda convertir en zonas edificables en las que ahora no se puede o salvar del derribo viviendas que no debieron construir habrá , por mi se pueden ir a la mierda.
0 K 11
Mala #4 Mala *
El que vuelva a construir en zona inundable que pierda el derecho a cualquier ayuda . Dudo que las aseguradoras quieran arriesgarse.
0 K 10
#2 Elinformal
Mejor se desvían los cauces
0 K 6

menéame