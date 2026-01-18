Nace Renegados, el nuevo agregador de noticias sin publicidad ni ánimo de lucro

Si quieres participar en un agregador que no esté inundado por banners publicitarios y donde la administración te respete, únete al nuevo proyecto que hemos creado un grupo de ex meneantes. Renegados es un agregador donde puedes subir enlaces y crear tus propios contenidos, sin ánimo de lucro y con el único objetivo de convertirse en foro de diálogo, discusión y análisis donde todos los usuarios puedan expresarse en libertad. Pincha aquí y descubre Renegados app.renegados.es/es
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Claramente han manipulado la portada poniéndose de acuerdo para subir a publicidad de otra web.
Básicamente es un agregador de mierda. Entre hace dos día en otra pueblo que hicieron aquí. Y es el agregador que los del telegram siempre han deseado.
Noticias de ayuso, de la podemia, lo bueno que son, etc.
Podria haber llegado alguna vez a vuestro servicio. Ahora es imposible llegar de casualidad (al menos de las redes que gestiono). Acabo de poneros en la lista negra del dns para que no resuelva vuestros enlaces.
@imparsifal va a tocar prohibir la creación de artículos a los nuevos hasta que hayan enviado alguna noticia o hayan comentado, además de un mes de espera.
El problema es que lleva a desconfiar de cualquier artículo enviado por un perfil recién creado o no conocido.