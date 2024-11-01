Hay una comunidad de furros cristianos que dibujan a Jesús como Simba pese a que su símbolo es el cordero. La trilogía de C.S. Lewis tiene la culpa

Resulta irremediablemente difícil acercarse con algo de perspectiva a dos ideologías, la de la religión y la de la comunidad furry, frente a las que nunca he tenido ningún tipo de vínculo. Más aún comprender cómo, haciendo honor a la manida frase hecha, dos polos tan aparentemente opuestos pueden llegar a atraerse. Por poco que hayas pisado tierra y te hayas asomado a los rincones más oscuros de internet, es fácil predecir que son dos ideas completamente incompatibles, al menos hasta que descubres la Comunidad Furry Cristiana y su lucha interna
Por ejemplo, la bandera etíope y el rastafarismo lo usan ampliamente (un país con amplia tradición cristiana y sus propias corrientes). Y, por cierto, es el mismo origen que el León del reggae, que es de origen cristiano a traves del rastafarismo que llegó a Jamaica por los etíopes.
Por cierto, soy ateo.
He visto menes con Cristos ciclados clavados en la cruz, cuando no con fusiles a lo rambo dando caña a los "pecadores"
Por desgracia para la mayoría de cristianos, el símbolo de Cristo, la Biblia y los ritos cristianos son un símbolo de cohesión social, una señal de pertenencia al grupo, nada más.
El mensaje de Cristo, todo eso de amar al prójimo, queda sepultado por toda la basura cristofascista que trata de reinterpretar la Biblia para justificar el fascismo, racismo y aporofobia que rezuman esos grupos.
Por eso rechazan a los cristos que famélicos y desnutridos, porque quieren un símbolo de poder, no un símbolo de humildad