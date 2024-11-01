Hay una comunidad de furros cristianos que dibujan a Jesús como Simba pese a que su símbolo es el cordero. La trilogía de C.S. Lewis tiene la culpa

Resulta irremediablemente difícil acercarse con algo de perspectiva a dos ideologías, la de la religión y la de la comunidad furry, frente a las que nunca he tenido ningún tipo de vínculo. Más aún comprender cómo, haciendo honor a la manida frase hecha, dos polos tan aparentemente opuestos pueden llegar a atraerse. Por poco que hayas pisado tierra y te hayas asomado a los rincones más oscuros de internet, es fácil predecir que son dos ideas completamente incompatibles, al menos hasta que descubres la Comunidad Furry Cristiana y su lucha interna