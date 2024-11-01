edición general
Hay una comunidad de furros cristianos que dibujan a Jesús como Simba pese a que su símbolo es el cordero. La trilogía de C.S. Lewis tiene la culpa

Resulta irremediablemente difícil acercarse con algo de perspectiva a dos ideologías, la de la religión y la de la comunidad furry, frente a las que nunca he tenido ningún tipo de vínculo. Más aún comprender cómo, haciendo honor a la manida frase hecha, dos polos tan aparentemente opuestos pueden llegar a atraerse. Por poco que hayas pisado tierra y te hayas asomado a los rincones más oscuros de internet, es fácil predecir que son dos ideas completamente incompatibles, al menos hasta que descubres la Comunidad Furry Cristiana y su lucha interna

comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
xD xD xD como los que han quitado de los textos sagrados toda mención a la homosexualidad
Asimismov #3 Asimismov
Pues solo hay que leer a Nietzsche, hay que transitar por camello (cordero de carga) a león (o gatito que se rebela) y después a niño (o gamer).
Priorat #4 Priorat
Me parece que, tal como ya indica, hay un cierto desconocimiento religioso en el autor. Es cierto todo lo que indica sobre el cordero, pero también lo es que el León también se ha usado como representación religiosa. No es habitual en el catolicismo, pero si en otros ritos cristianos ya que representa el León de Judá.
Por ejemplo, la bandera etíope y el rastafarismo lo usan ampliamente (un país con amplia tradición cristiana y sus propias corrientes). Y, por cierto, es el mismo origen que el León del reggae, que es de origen cristiano a traves del rastafarismo que llegó a Jamaica por los etíopes.

Por cierto, soy ateo.
#2 Alcalino *
Eso parece dibujado por una IA, debe ser el nuevo Dios al que hay que adorar ahora.

He visto menes con Cristos ciclados clavados en la cruz, cuando no con fusiles a lo rambo dando caña a los "pecadores"

Por desgracia para la mayoría de cristianos, el símbolo de Cristo, la Biblia y los ritos cristianos son un símbolo de cohesión social, una señal de pertenencia al grupo, nada más.

El mensaje de Cristo, todo eso de amar al prójimo, queda sepultado por toda la basura cristofascista que trata de reinterpretar la Biblia para justificar el fascismo, racismo y aporofobia que rezuman esos grupos.

Por eso rechazan a los cristos que famélicos y desnutridos, porque quieren un símbolo de poder, no un símbolo de humildad
Fumanchu #5 Fumanchu
Tengo varios alumnos de iglesias evangélicas y en especial movimiento misionero mundial, MMM, utiliza al león como símbolo de dios también, pero lo hacen como símbolo de fuerza y es el león de la guerra que vendrá a destruir a todos sus enemigos por mandato de dios, ya que ellos son su espada, tienen unas idas de olla muy chungas.
