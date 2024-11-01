"Hay 8 fallecidos": Peruanos viajaron a Rusia por trabajo, pero terminaron en la guerra con Ucrania

Connacionales llegaron a Rusia con la promesa de recibir una importante remuneración por trabajar en áreas de seguridad y cocina; sin embargo, acabaron inmersos en el conflicto bélico con Ucrania. Aproximadamente 120 familias han perdido contacto con sus parientes.

| etiquetas: rusia , guerra , peruanos , falsas ofertas
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
claro, me voy a Rusia a trabajar de "seguridad" claro, claro, aunque es curioso la gran cantidad de mercenarios latinos que hay en esa guerra en ambos lados
Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
La vida de mercenario ya es como antes
yemeth #9 yemeth
"Cuando los citan, les hacen firmar una serie de papeles que están en ruso. Y a los tres días te dan tu pasaje y te esperan en el aeropuerto y se los llevan. Una vez que llegan allá, dicen que les van a dar los 20 mil dólares. Mentira, les quitan el pasaporte, el celular y el DNI. Y le dicen: 'Ahora ustedes me deben 20 mil dólares porque eso me costó traerles'", precisó.

Dos opciones, o una epidemia de tontos del culo que firman papeles en ruso sin pasarlos por un traductor, o unos mercenarios que no quieren admitir que firmaron para ser mercenarios y que ahora quieren que papá estado les salve el culo. Apuesto por lo segundo.
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Si eran mercenarios que ya no volverán, eso que ganan en Perú
#8 laruladelnorte
El abogado también indicó que se ha solicitado la intervención de la Cruz Roja Internacional para facilitar la atención de heridos y la situación de los fallecidos.
Finalmente, advirtió que, pese a las denuncias en curso, más personas continuarían viajando bajo estos engaños, señalando que recientemente 11 peruanos más habrían partido hacia Rusia el último sábado.

No entiendo que después de saber todo esto el gobierno les permita viajar allí.
#3 z1018
En Rusia los sueldos no son altos pero ellos sí iban a cobrar sueldos altos: "emosido engañado"
taSanás #6 taSanás
aquí hay un chiste, que no acaba de salirme:

Fueron a por trabajo y…
ElBeaver #4 ElBeaver
Rusia mintiendo como siempre
#7 pozz
#4 Son embusteros compulsivos, llevan asi muchas décadas... lo surrealista, es que haya tontos que aun a estas alturas, se traguen sus embustes.
