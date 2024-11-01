Hasta la NRA defiende a los transexuales y se pone en contra del plan del equipo de Trump para prohibirles tener armas de fuego (Eng)

Grupos defensores de la Segunda Enmienda contraatacan al Departamento de Justicia por sus posibles propuestas para impedir que los transexuales posean armas de fuego. Gun Owners of America (Propietarios de Armas de América), otro importante grupo de presión por el derecho a las armas, declaró que "se opone a todas y cada una de las prohibiciones de armas. Y punto".