Hasta la NRA defiende a los transexuales y se pone en contra del plan del equipo de Trump para prohibirles tener armas de fuego (Eng)

Grupos defensores de la Segunda Enmienda contraatacan al Departamento de Justicia por sus posibles propuestas para impedir que los transexuales posean armas de fuego. Gun Owners of America (Propietarios de Armas de América), otro importante grupo de presión por el derecho a las armas, declaró que "se opone a todas y cada una de las prohibiciones de armas. Y punto".

azathothruna #1 azathothruna
No.
Simplemente no banean a clientes potenciales, para tener el mercado lo mas grande posible
Por eso se oponen al aborto
Yorga77 #2 Yorga77
#1 En realidad creo que lo hacen porque si se aprobara seria la puerta para retirarle el derecho a cualquiera.
azathothruna #3 azathothruna
#2 Es parecido a lo mismo que dije
PS, el ultimo tiroteo, a una escuela cristiana, fue de parte de una trans enojada, asi que estaba cantado
Yorga77 #4 Yorga77
#3 Pero cuando es un ultra blanquito, brazo en alto no hacen lo mismo. En fin la hipotenusa :roll:
