Harvard: Necesitas estar aburrido  

El aburrimiento no es un defecto, es una cualidad. El profesor de Harvard Arthur C. Brooks explica por qué el aburrimiento despierta la creatividad, activa una poderosa red cerebral e incluso puede protegerte de la depresión. Descubre cómo divaga la mente y por qué eso es algo muy positivo. Para obtener más información sobre liderazgo, éxito y bienestar en el lugar de trabajo, explora el nuevo libro de Arthur, «The Happiness Files» (Los archivos de la felicidad). [eng]