Harold Fisk y los meandros del Mississippi  

Por contexto, y siguiendo el hilo de la idea sobre los ríos estáticos, creo que lo mejor es empezar con este mapa de 1775, obra de John Ross. El Mississippi, al ser el río más importante de Norteamérica, no sorprende que lleve siglos dibujado sobre el papel. Hay registros cartográficos franceses desde el siglo XVII, aunque hasta 1765 nadie se había tomado el esfuerzo de recorrerlo y confirmar su trazado al detalle. El teniente británico John Ross lo hizo junto a una expedición militar, y publicó el resultado en su mapa de 1775. Se trata del pri