HarmonyOS Next apostó por la separación de Android. OpenHarmony discrepa: puede con los APKs para difuminar la línea entre ambos sistemas

OpenHarmony, la versión libre del SO de Huawei, recibe una capa de compatibilidad para ejecutar apps de Android que consigue un 90% de rendimiento frente a nativo. Mientras Google cierra cada vez más su sistema (moviendo funciones de AOSP a su parte privada, limitando el código o poniendo trabas al 'sideloading'), China utiliza OpenHarmony para atraer fabricantes brindándoles total libertad. Y gracias a herramientas como esta, esa libertad incluye la capacidad de usar las apps de la competencia para fortalecerse.

#1 Febrero_2026
Con esas etiquetas y un usuario con tantos envíos usando la misma estrategia, parece spam, envío automatizado de noticias.
#2 harverto
¡Muerte al Software como Servicio!
