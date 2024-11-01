Hantavirus: el brote desinformativo

Desde hace semanas no dejamos de escuchar titulares y últimas horas en todos los medios a todas horas invadiendo de miedo y pánico para generar audiencia en torno al brote de Hantavirus en el crucero HV Hondius. Pero, ¿qué sabemos hasta ahora del Hantavirus? ¿Cuáles han sido los principales focos de desinformación? ¿Qué dicen los expertos? ¿Es la psicosis un riesgo mayor que el propio virus?¿La sobreinformación nos desinforma?¿Podemos gestionar el exceso de señales de alarma?¿Cómo conecta el pánico sensacionalista con las reacciones ultras?¿Qui