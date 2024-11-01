El hallazgo de la tumba de un criminal nazi en Madrid reescribe su historia: vivió bajo el franquismo con una identidad falsa

El comisario general del Tercer Reich para Lituania entre 1941 y 1944, Theodor Adrian Von Renteln, responsable de la maquinaria de exterminio de cerca de 200.000 judíos, no murió en la horca a manos de los rusos en 1946 como daban por hecho los historiadores, sino que falleció en 1960 en un hospital de Madrid bajo la identidad falsa de Karl Jacobson. Javier Jara, presidente de la Asociación Histórica de Cementerios, muestra orgulloso una sepultura en el Cementerio Civil de Madrid, una necrópolis ubicada enfrente del Cementerio de la Almudena, i
| etiquetas: tumba , criminal , nazi , madrid , franquismo , identidad , falsa
Igual que los Volkswagen, el éxito del turismo español fue gracias a los nazis.
encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/lithuania
es.wikipedia.org/wiki/Holocausto_en_Lituania
Antes se escondían, ahora no.
Vamos mejorando.
Desde los científicos ex-nazis que vivían a todo trapo en USA, hasta los militares que se pasaron a las órdenes de la OTAN, pasando por los que hicieron caja con la mano de obra esclava y vivían retirados en la misma Alemania con todos los lujos.
Sólo los más sádicos fueron a la horca, el resto, a lo sumo, pasaron algún año en la cárcel y poco más, y muchos ni eso.