El hallazgo de la tumba de un criminal nazi en Madrid reescribe su historia: vivió bajo el franquismo con una identidad falsa

El hallazgo de la tumba de un criminal nazi en Madrid reescribe su historia: vivió bajo el franquismo con una identidad falsa

El comisario general del Tercer Reich para Lituania entre 1941 y 1944, Theodor Adrian Von Renteln, responsable de la maquinaria de exterminio de cerca de 200.000 judíos, no murió en la horca a manos de los rusos en 1946 como daban por hecho los historiadores, sino que falleció en 1960 en un hospital de Madrid bajo la identidad falsa de Karl Jacobson. Javier Jara, presidente de la Asociación Histórica de Cementerios, muestra orgulloso una sepultura en el Cementerio Civil de Madrid, una necrópolis ubicada enfrente del Cementerio de la Almudena, i

makinavaja #2 makinavaja
Como tantos otros criminales nazis que encontraron su paraíso salvador en España, probablemente con el conocimiento y aprobación de EEUU...
#8 Grahml *
#2 Probablemente de ahí surgió la idea de basar el modelo productivo de España en ser el lugar oficial de veraneo de los alemanes, británicos, etc.

Igual que los Volkswagen, el éxito del turismo español fue gracias a los nazis.

:troll:
cromax #1 cromax
Por poner un poco en contexto el genocidio nazi en Lituania, que no es muy conocido:

encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/lithuania
es.wikipedia.org/wiki/Holocausto_en_Lituania
#5 meta *
#1 Em los Bálticos estaban de pura madre hasta 1945 que lo dice Kaja Kallas www.meneame.net/m/actualidad/ministerio-chino-asuntos-exteriores-calla
tetepepe #3 tetepepe
Ahora los nazis viven con una identidad verdadera bajo el paraguas de VOX.
Antes se escondían, ahora no.
Vamos mejorando.
#4 muerola
Luego que Franco y sus secuaces no tenían nada que ver con los Nazis
capitan__nemo #9 capitan__nemo *
Si Netanyahu se corresponde con Hitler (tambien estarian ahi Trump y Biden) ¿con quien se corresponderia este tipo?  media
#7 drstrangelove
Que los nazis campaban a sus anchas tras la guerra es un secreto a voces que poco a poco está saliendo del cajón del olvido.

Desde los científicos ex-nazis que vivían a todo trapo en USA, hasta los militares que se pasaron a las órdenes de la OTAN, pasando por los que hicieron caja con la mano de obra esclava y vivían retirados en la misma Alemania con todos los lujos.

Sólo los más sádicos fueron a la horca, el resto, a lo sumo, pasaron algún año en la cárcel y poco más, y muchos ni eso.
Kleshk #6 Kleshk
Imposible, si me están diciendo que los nazis eran comunistas porque lo pone en el nombre, imposible que Franco ayudase a los comunistas
