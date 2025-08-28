edición general
Un hallazgo en León cuestiona la visión de los campamentos romanos como espacios solo de soldados

La tumba de un recién nacido encontrada en el castrum de la Legio VI es el primer enterramiento infantil documentado en un recinto militar romano en Hispania y revela que la vida cotidiana de las legiones era más compleja de lo que dictaban las leyes de Augusto

Supercinexin #1 Supercinexin
También habrían putas y esclavos, digo yo, que es lo que hay de siempre en torno a todos los campamentos de soldados. Las bases de la OTAN son un gran ejemplo.
#5 esbrutafio
#1 Mario, entre sus reformas limitó el número de esclavos que podían tener en el campamento los legionarios.

Aunque no se permitía a los legionarios casarse, no podemos esperar que estuvieran 25 años de servicio sin formar parejas y tener hijos.
También habría artesanos que fabricasen armas, calzado y todas las cosas que necesitase la legión.
En no pocas veces un campamento romano terminaba siendo una ciudad. Como la misma León.

En las batallas además eran muy importantes los aguadores. Estos iban a buscar agua y la repartían a los soldados que luchaban con el traje de lata bajo el sol de agosto en campiña cordobesa, por poner un ejemplo.
lentulo_spinther #8 lentulo_spinther
#5 Es verdad, fue Augusto ya el que rompió con esas "tradiciones". No obstante, muchos se la saltarían. Y se la saltó porque la natalidad bajó un montón, no porque creyera que debía darles algún privilegio...
lentulo_spinther #7 lentulo_spinther
#1 Y herreros, y carpinteros, y curtidores. Todo aquello que sea susceptible de venderle a un militar, ahí estaría. Vamos, que parece que han inventado la pólvora
buronix #3 buronix
Yo no se, a mi de pequeño en el colegio recuerdo que ya nos explicaban como llevaban siempre un sequito de trabajadores y acompañantes, vamos, juraria que esto ya se ha visto en series y películas, no tengo nada claro quien se lo cuestionaba a dia de hoy
tusitala #4 tusitala
#3 Sí, en el titular te lo venden como un descubrimiento rompedor, pero si entras en el artículo te dice que es una prueba más de la presencia de mujeres y niños en los campamentos.
buronix #6 buronix
#4 El clickbait!
Esku #9 Esku
#4 en Vindolanda hay calzado de mujer y de niño. No sé en qué proporción, porque el mundo del calzado no es mi campo, pero que todo esto está más que atestiguado.
