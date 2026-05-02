Hallan en Alejandría los restos de un baño público ptolemaico y una villa residencial romana con suelos de mosaico

El baño público circular de estilo tholoi data del período ptolemaico tardío, además de los restos de una villa residencial romana con suelos de mosaico de diversos estilos, que reflejan un alto nivel de lujo y planificación urbana durante esos períodos... Las excavaciones han sacado a la luz sofisticadas instalaciones hidráulicas, incluyendo una piscina conectada a la villa romana, equipada con un sistema integrado de gestión del agua.