edición general
4 meneos
32 clics
Hallada una cámara oculta en la unidad de bomberos forestales que fue retirada del barranco del Poyo en la DANA

Hallada una cámara oculta en la unidad de bomberos forestales que fue retirada del barranco del Poyo en la DANA

La Conselleria de Emergencias ha solicitado a la Policía Autonómica que investigue los hechos, el personal de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise) ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil y la entidad ha abierto una investigación interna

| etiquetas: bomberos , dana , valencia , cambio climatico
3 1 0 K 50 politica
2 comentarios
3 1 0 K 50 politica
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Nada ha cambiado en 10 meses, no hay un plan nuevo, no hay más medios, no hay bomberos, nada

Directos a otra masacre y silencio total, de hecho a los que lo denunciamos como yo se nos persigue
1 K 39
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ataque a la vida privada de la jueza de la DANA, siguen quitando bomberos, vigilando a los bomberos

El plan de mercadona, juan roig, florentino perez, el jefe de los empresarios, Boluda, la patronal hotelera para seguir con el mismo plan que mató a 230 personas

Pero aquí el debate en menéame es el nombre que le ponemos a esto, más que los hechos
0 K 19

menéame