Hackearon la cuenta de Edmundo González Urrutia y lanzaron una criptoestafa como la de $LIBRA

En medio de la conmoción política que vive Venezuela, la cuenta oficial de X (ex Twitter) de Edmundo González Urrutia sufrió un hackeo que derivó en una estafa con criptomonedas. Aprovechando la atención mundial, los ciberdelincuentes publicaron un mensaje que comenzaba con retórica patriótica para luego invitar a los seguidores a invertir en un token fraudulento denominado $LIBRE. Según la agencia Noticias Argentinas, el ataque informático fue confirmado oficialmente por la Plataforma Unitaria Democrática.

| etiquetas: venezuela , edmundo gonzález , criptoestafa , x , twitter
1 comentarios
Supercinexin #1 Supercinexin
Jajajajaja
