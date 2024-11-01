edición general
Hacinadas, disponibles las 24 horas... El calvario de tres jóvenes en Getxo convertidas en esclavas sexuales

La Ertzaintza y la Policía Municipal de Getxo detuvieron a dos mujeres de 36 y 27 años como presuntas autoras de un delito de prostitución coactiva, y también de tráfico de drogas y venta de fármacos sin autorización. Durante el operativo se ha liberado y atendido a tres jóvenes de procedencia latinoamericana en situación de vulnerabilidad extrema, que estaban ejerciendo la prostitución «en condiciones abusivas» y hacinadas en una habitación de apenas 3,5 metros cuadrados, y controladas las 24 horas del día. Este control se realizaba tanto...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
en Euskal Herria es donde dicen que menos se folla, incluso lo lucen como seña de identidad propia... bueno, menos trabajito, más relajaditas estarán que en otros sitios, no? (ironic mode on)
0 K 12
#2 DonBoton
Por cierto, buen palacete se gasta la policía municipal de Getxo
0 K 6

