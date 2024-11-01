Hacinadas, disponibles las 24 horas... El calvario de tres jóvenes en Getxo convertidas en esclavas sexuales

La Ertzaintza y la Policía Municipal de Getxo detuvieron a dos mujeres de 36 y 27 años como presuntas autoras de un delito de prostitución coactiva, y también de tráfico de drogas y venta de fármacos sin autorización. Durante el operativo se ha liberado y atendido a tres jóvenes de procedencia latinoamericana en situación de vulnerabilidad extrema, que estaban ejerciendo la prostitución «en condiciones abusivas» y hacinadas en una habitación de apenas 3,5 metros cuadrados, y controladas las 24 horas del día. Este control se realizaba tanto...
| etiquetas: esclava sexual , hacinada , prostitución , explotación , getxo , disfunción