Hace tres años McLaren fichó a Álex Palou para correr en F1. Ahora le reclama una indemnización millonaria por incumplir el contrato

Ganador de las 500 millas de Indianápolis y campeón por cuarta vez de la IndyCar. El año 2025 ha sido redondo para Álex Palou, pero podría haber sido muy diferente. En un universo paralelo, Palou estaría ahora mismo peleando por el mundial de Fórmula 1 con un McLaren. Sin embargo, de aquel contrato ya solo queda una cosa: el juicio pendiente. Este mes de octubre se llevará a cabo el juicio en el que McLaren le reclama una indemnización millonaria al campeón de la IndyCar. El equipo británico considera que Palou actuó de forma desleal...