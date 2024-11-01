Hace medio siglo se iba a perforar la Gran Barrera de Coral en busca de petróleo

A finales de los 60 había grandes expectativas de que se perforaría la Gran Barrera de Coral en busca de petróleo. El primer pozo de gas se perforó en 1965 en el estrecho de Bass, Victoria; poco después hallaron petróleo. En 1967 toda la costa de Queensland se abrió a la exploración petrolera. Ese año, en agosto, conservacionistas comenzaron a luchar para salvar el arrecife. La opinión pública lo apoyó firmemente. La victoria no estaba en absoluto asegurada. En 1975 se declaró parque marino nacional, prohibiendo extraer petróleo, gas y mineral.