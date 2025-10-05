edición general
2 meneos
7 clics

"Lo que hace el chamán indígena es muy parecido a lo que hace un científico"

El Dr. Christopher Timmermann es uno de los científicos más reconocidos en el estudio de la conciencia y los estados alterados de la mente. Desde el Imperial College de Londres (UCL), lidera investigaciones pioneras sobre los efectos de sustancias psicodélicas como la DMT –un químico relacionado con la ayahuasca– o la psilocibina –un compuesto procedente de setas alucinógenas–.

| etiquetas: chamán , científico
1 1 0 K 15 ciencia
2 comentarios
1 1 0 K 15 ciencia
#1 Emotivo
Más bien un chamán lo que hace es organizar su sociedad con ciertas prácticas.
Es como todo.
0 K 7
JackNorte #2 JackNorte *
"ambos prueban " en eso coinciden , todo el mundo se podria decir que hacen lo de los cientificos, todos prueban . Trump tambien prueba con la lejia, como un cientifico que tambien prueba. xD
Pero sin duda es mejor un chaman , que ninguno , puestos a escoger desde la escasez.
0 K 12

menéame