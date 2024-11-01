Hace 33 años, se emitió la película más vista de la historia de la televisión en España. Ninguna otra ha logrado este extraordinario hito

Estrenada en marzo de 1970, 'Cateto a babor' logró llevar al cine a casi 1,8 millones de espectadores, pero fue en su emisión en TV en 1992 cuando logró un hito sencillamente irrepetible: tuvo una audiencia media de 10.078.000 espectadores (y un share del 60,5%).
Pues está en el lado de babor.
...y narcotraficante a estribor.
Según internet sobre A3: Sus emisiones regulares comenzaron el 25 de enero de 1990
En 1992, aunque había televisiones privadas, no se veían en toda España. En el 92 yo vivía en una población de 52.000 habitantes (hoy muchos menos) donde no se veían aún (recuerdo que en la época yo curraba en Oviedo y me hablaban de Twin Peaks que yo no podía ver)