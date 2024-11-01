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¿Habría que abolir el trabajo?

Los trabajos más duros y penosos han recaído desde tiempos inmemoriales en quienes ni siquiera eran considerados ciudadanos al ser esclavos. Al parecer, el Dios del Génesis no pensó en un principio hacernos trabajar, puesto que nos colocó en un jardín provisto de todo lo necesario para vivir sin currar. Nuestro destino inicial era holgar todo el santo día, disfrutando de la naturaleza, su flora y su fauna. Lo del trabajo fue un castigo divino, por atrevernos a comer el fruto del árbol de la sabiduría.

| etiquetas: trabajo , abolir , el mas duro , esclavos
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11 comentarios
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Claro. Se puede hacer perfectamente. En el Congreso y en el Senado ya hace tiempo que lo abolieron
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#3 Pitchford
Lo cierto es que deberíamos pensar en abolir el trabajo. Al menos eso que hemos dado en llamar trabajo y resulta ser una penitencia que hacer honor a sus orígenes etimológicos, por no mencionar los bíblicos. No se puede llamar trabajo a un sucedáneo de la esclavitud, que bendice la explotación de una inmensa mayoría. Hay trabajos que son un regalo de los dioses y estos deben ser el modelo a universalizar.

Bueno, la IA y los robots podrían permitir un paraiso sin trabajos penosos. Seamos optimistas.
1 K 38
#5 diablos_maiq *
#3 para eso será necesario que sus dueños no sean unos pocos (que se ahorren los sueldos correspondientes) sino que todo el mundo se beneficie de su trabajo. Es la hora del comunismo.
1 K 21
#7 Pitchford
#5 Vivimos en democracias con economías capitalistas reguladas con leyes socialistas, que deberían ser capaces de distribuir los enormes beneficios de la IA y los robots entre toda la población.
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#8 diablos_maiq
#7 la propiedad de los medios de producción debe ser colectiva
1 K 29
Feindesland #11 Feindesland *
#8 #9 Sobre todo la de las manos, los cerebros. Por supuesto.

Lo que pasa es que mis medios de producción son esos y no quiero que se colectivicen, así que permite que me cisque en el comunismo.
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#9 Galton
No, lo que hay que abolir es la propiedad privada de los medios de producción.
P.S. Dedicado al 1 de mayo.
1 K 26
pepel #4 pepel
Es mejor esclavizar a la IA.
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#1 fremen11
No, pero habría que pagarlo adecuadamente
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josde #6 josde
#1 Para eso había que cambiar la mentalidad de muchos,políticos y empresaurios.
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menéame