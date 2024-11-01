¿Habría que abolir el trabajo?

Los trabajos más duros y penosos han recaído desde tiempos inmemoriales en quienes ni siquiera eran considerados ciudadanos al ser esclavos. Al parecer, el Dios del Génesis no pensó en un principio hacernos trabajar, puesto que nos colocó en un jardín provisto de todo lo necesario para vivir sin currar. Nuestro destino inicial era holgar todo el santo día, disfrutando de la naturaleza, su flora y su fauna. Lo del trabajo fue un castigo divino, por atrevernos a comer el fruto del árbol de la sabiduría.
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Bueno, la IA y los robots podrían permitir un paraiso sin trabajos penosos. Seamos optimistas.
Lo que pasa es que mis medios de producción son esos y no quiero que se colectivicen, así que permite que me cisque en el comunismo.
P.S. Dedicado al 1 de mayo.
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