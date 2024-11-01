¿Habría que abolir el trabajo?

Los trabajos más duros y penosos han recaído desde tiempos inmemoriales en quienes ni siquiera eran considerados ciudadanos al ser esclavos. Al parecer, el Dios del Génesis no pensó en un principio hacernos trabajar, puesto que nos colocó en un jardín provisto de todo lo necesario para vivir sin currar. Nuestro destino inicial era holgar todo el santo día, disfrutando de la naturaleza, su flora y su fauna. Lo del trabajo fue un castigo divino, por atrevernos a comer el fruto del árbol de la sabiduría.