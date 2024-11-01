Hablemos de Física y Antropología a partir de 'Sitges' de Jaime Rubio Hancock

En la novela de Jaime Rubio Hancock, una comunidad vecinal del barrio de Sants en Barcelona está viendo alterada su cotidianeidad por una serie de anomalías cuánticas. Con esta historia como excusa, el ciclo de ciencia y ciencia ficción 'Encuentros Cienciaficcionados' reúne a una antropóloga y una física a hablar sobre multiverso, viajes en el tiempo, agujeros de gusano, amenazas para la convivencia y mucho más.