¿Lo ha entendido bien, loco cabrón? | Mejor imposible  

Esta escena muestra el nivel de aislamiento de Melvin; su incapacidad para medir el impacto de sus palabras lo deja al borde de perder el único lugar donde se siente "cómodo" y muestra la vulnerabilidad de Carol, cuya vida gira en torno a los cuidados constantes de su hijo enfermo. Funciona como el detonante para que Melvin, más adelante, decida ayudar económicamente con los gastos médicos del niño, lo que marca el inicio de su redención y su conexión emocional con Carol.